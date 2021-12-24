Milasspor'un efsane ismi Ahmet Nedim Bardakçı vefat etti

Milasspor'un herkes tarafından sevilen efsane ismi Ahmet Nedim Bardakçı 64 yaşında vefat etti.

Mahalle arasında başlayan futbol hayatına Milasspor, Aydınspor, Burdurspor, Çine Madranspor ve son olarak Milasspor Masterlar'da devam eden, spora olan ilgi ve sevgisini yaşamının hiçbir döneminde kaybetmeyen Ahmet Nedim Bardakçı'nın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.

Uzun süredir rahatsızlığı bulunan 1957 doğumlu Bardakçı'nın, erken yaşta vefatı sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda "efsane", "Nedim Baba" olarak adlandırılan Bardakçı'nın cenazesinin 24 Aralık 2021 Cuma (bugün) öğle namazına müteakip Kurşunlu Cami'sinden kaldırılacağı bildirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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