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Mikel Arteta'nın Arsenal'deki İlk Günü

Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta, kulübün antrenman tesislerindeki ilk gününü geçirdi. Teknik ekip ve tesislerde çalışan herkesle tanışan Arteta, sportif direktör Edu ve futbol şubesinin başı Raul Sanllehi ile de bir araya geldikten sonra kulüp televizyonuna duygularını ve Arsenal'in başındaki hedeflerinden bahsetti.

23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16

'in yeni teknik direktörü , kulübün antrenman tesislerindeki ilk gününü geçirdi. Teknik ekip ve tesislerde çalışan herkesle tanışan Arteta, sportif direktör Edu ve şubesinin başı Raul Sanllehi ile de bir araya geldikten sonra kulüp televizyonuna duygularını ve Arsenal'in başındaki hedeflerinden bahsetti.

Kaynak: Dugout

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