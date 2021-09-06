Miguel Crespo, Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı
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Miguel Crespo, Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı

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Fenerbahçe, Estoril'den Miguel Lopez'i resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de dün İstanbul'a getirdiği Portekizli orta saha Miguel Lopez'le resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Miguel Crespo, Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı

"ÇUBUKLU FORMAMIZLA BAŞARILAR VE ŞAMPİYONLUKLAR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Miguel Crespo, Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı

"SÖZ VERİYORUM"

Miguel Crespo imzanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve taraftarları çok iyi. Çok çalışıp, elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" dedi.

Miguel Crespo, Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Miguel Crespo, Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı - Haberler Spor
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