Miguel Borja kimdir? Miguel Borja kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?
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MİGUEL BORJA KİMDİR?
Doğum tarihi: 26 Ocak 1993
Kaç yaşında: 27yaşında
Nereli: Tierralta, Kolombiya
Boy: 1,83 m
Kilo: 74 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2011
Mevkisi: (#9/ Forvet)
27 yaşındaki Kolombiyalı golcü kariyerinde şimdiye kadar birçok takımda kiralık olarak forma giydi
Tierra Alta doğumlu oyuncunun bonservisi Brezilya Serie A Ligi takımlarından Palmeiras'ta bulunuyor. Miguel Borja, Junior FC takımında kiralık olarak forma giyiyor.
Bu sezon 8 maça çıkan Miguel Borja, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Miguel Borja, Kolombiya Milli Takımı'nda da 10 maçta görev aldı ve 3 gol attı.
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