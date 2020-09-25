Miguel Borja kimdir? Miguel Borja kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?
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Miguel Borja kimdir? Miguel Borja kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?

25.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:11
Miguel Borja kimdir? Miguel Borja kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?

Performansı ile sporseverlerin beğenisini toplayan Miguel Borja hakkında araştırmalar yapılıyor? Miguel Borja kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor gibi soruların sorulduğu Miguel Borja hakkında, Miguel Borja kimdir konusu araştırılıyor.

Spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden olan Miguel Borja, kariyeri ve performansı ile merak ediliyor. Peki, Miguel Borjakimdir? Miguel Borja kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? İşte, Miguel Borja'nın merak edilenleri!

MİGUEL BORJA KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ocak 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: Tierralta, Kolombiya

Boy: 1,83 m

Kilo: 74 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2011

Mevkisi: (#9/ Forvet)

27 yaşındaki Kolombiyalı golcü kariyerinde şimdiye kadar birçok takımda kiralık olarak forma giydi

Tierra Alta doğumlu oyuncunun bonservisi Brezilya Serie A Ligi takımlarından Palmeiras'ta bulunuyor. Miguel Borja, Junior FC takımında kiralık olarak forma giyiyor.

Bu sezon 8 maça çıkan Miguel Borja, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Miguel Borja, Kolombiya Milli Takımı'nda da 10 maçta görev aldı ve 3 gol attı.

TRANFER GEÇMİŞİ

Deportivo Cali

Cúcuta Deportivo

Cortuloa

CD La Equidad Seguros SA

AS Livorno

Olimpo

Independiente Santa Fe

Atlético Nacional

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