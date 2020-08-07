Migre Hamamı'nı turizme kazandırma çalışmaları
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Migre Hamamı'nı turizme kazandırma çalışmaları

Muş Valisi İlker Gündüzöz ile Belediye Başkanı Feyat Asya, Migre Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Migre Hamamı'nı turizme kazandırma çalışmaları
07.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:29

Muş Valisi İlker Gündüzöz ile Belediye Başkanı Feyat Asya, Migre Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Dere Mahallesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra Muş'un tarihi değerlerini de gün yüzüne çıkarmak için hummalı çalışma sergileyen Muş Belediyesi, şehrin önemli bir eserini turizme kazandırmak üzere harekete geçti.

Önceden Yıldızlı Hanını aslına uygun restore ederek tamamlayan Muş Belediyesi, yıllarca atıl durumdaki Migre Hamamı'nı da turizme kazandırmak için kolları sıvadı.

Başkan Asya, belediye olarak şehre katma değer kazandırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Alt ve üst yapı ile temizlik gibi rutin işlerin yanı sıra kentin tarihi dokusunu korumak için hassasiyet gösterdiklerini Asya, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda sadece giriş kitabesi kalan Yıldızlı Hanımızı aslına uygun şekilde restore etmeyi başardık. Yine tarihi Muratpaşa Camimizin yeniden inşası için çalışmalarımız oldu. İnşallah yakında yapım ihalesi gerçekleştirilerek ilk kazma vurulacak. Bugün de valimizle tarihi Migre Hamamı'nı gezdik. Bu tarihi yapımızı gün yüzüne çıkarmak için istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde yetkili kurumlarımızla teferruatlı şekilde çalışmalarımızı aktararak girişimlerde bulunacağız. Tarihi bir geçmişi olan bu kıymetli eserimizi de aslına uygun şekilde restore ederek ilimizin turizmine katkı sunmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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