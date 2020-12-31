Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i, Midyat Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Enes Ak ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i, Midyat Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Enes Ak ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Ziyarette, Dernek Başkanı Ak, Şahin'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şahin, ziyaretten dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.

Ak da Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol