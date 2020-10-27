Microsoft'un net karı ve geliri arttı
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Microsoft'un net karı ve geliri arttı

27.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:00
Microsoft'un net karı ve geliri arttı

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, bu yılın temmuz-eylül döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, bu yılın temmuz-eylül döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Bu yılın temmuz-eylül dönemini, 2021 mali takviminde ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak, 13,9 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 10,7 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde firmanın geliri ise 33,1 milyar dolardan 37,2 milyar dolara çıkarak, yüzde 12'lik bir artış gösterdi.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,38 dolardan 1,82 dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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