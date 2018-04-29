Microsoft Office 2019 Preview Sürümü Yayımlandı, İndir

Microsoft Office 2019 Preview Sürümü ile Görücüye Çıktı



Microsoft Office Uygulamasının son sürümü "Microsoft Office 2019 Preview Edition" kurumsal müşteriler için test kullanımına sunuldu.

Microsoft Office uygulamasının değişen özelliklerini tanıtmak için Son Preview Sürümünü duyurdu. Yazılım üreticisi, Microsoft Office 365 aboneliği bulunan kurumsal müşterileri için yeni özelliklere sahip ilk Office 2019 önizlemesini kullanıma sunuyor.

Microsoft Office 2019 Preview Sürümünde Hangi Uygulamalar VAR?



Office 2019, Exchange, SharePoint ve Skype for Business'ın sunucu sürümlerinin yanı sıra olağan Word, Excel, PowerPoint ve Outlook istemci uygulamalarını da içeriyor.

Microsoft, Office 2019'un bu Windows sürümünü hali hazırda Office 365 çalıştıran işletmelere yönelik çıkardı. Productivity – Verimlilik Sürümleri Windows 10 üzerinde çalışacak.

Ayrıca Mac için ayrı bir Office 2019 for Mac sürümü de mevcut olacak.

Yer alan güncellenmiş özelliklerde gezici kalem kutusu, baskıya duyarlılık, Excel için daha güçlü veri analiz yetenekleri, yeni formüller, yeni grafikler ve Power BI entegrasyonu yer alıyor.PowerPoint'te ise, Morph ve Zoom gibi gelişmiş sunum özellikleri var.

Microsoft bu yılın sonlarına doğru Office 2019 Final Sürümünü yayınlamak istiyor. Office 365 aboneleri için Office 2019 buradan indirip test edebilirler.

MICROSOFT RELEASES OFFICE 2019 PREVIEW



Microsoft'tan Jared Spataro

https://www.teknotalk.com/microsoft-office-2019-preview-indir-63502/