Microsoft Flight Simulator 2020 uçaklar ve havalimanları fragmanı | MS Flight Simulator neler sunuyor? Asobo Studio tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2020 yeni uçaklarını ve havalimanlarını tanıtan fragman paylaştı. MS Flight Simulator uçak ve havaalanı listesi nedir? Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri neler? MS Flight Simulator fiyatı, çıkış tarihi ne zaman?

Yayıncı Microsoft ve geliştirici Asobo Studio tarafından 18 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan MS Flight Simulator için uçak ve havaalanları listesi sunuldu.

MS FLIGHT SIMULATOR NELER SUNUYOR?

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dinamik ve yaşayan bir dünyada gece uçuşlarında, gerçek zamanlı atmosfer simülasyonuna sahip canlı hava durumunda zorluklara karşı uçuş yeteneklerinizi test edin. Dünyada istediğiniz bir yere kendi uçuş rotanızı oluşturun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

HDR: HDR işlevi, desteklenen oyunlar ve TV'ler ile kullanılabilir.

Dünyayı Keşfedin

37 binden fazla havaalanının, 2 milyon şehrin, 1,5 milyar binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve daha fazlasının bulunduğu şaşırtıcı derecede detaylı dünyada gezinin.

Kanatlanın

Hafif uçaklardan ticari jetlere kadar çok çeşitliliğe sahip uçaklarla, etkileşimli ve vurgulu araç rehberi ve kontrol listeleriyle seviyenize göre ölçeklenen deneyim sayesinde pilotluk yeteneklerinizi güçlendirin.

Yeteneklerinizi Test Edin

Doğru rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem, yağmur ve şimşek dahil olmak üzere gerçek zamanlı canlı hava durumuyla gece veya gündüz uçun.

Oyunda hafif uçaklardan, ticari jetlere kadar birçok çeşit uçak modeli yer alır. 37 binden fazla havalimanı, 2 milyon şehir, 1,5 milyar bina, gerçekçi yollar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve nehirler bir oyunda toplandı. Trafik ve detayı ve daha çok pek çok dikkat çekici detay oyunda yer alıyor.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR UÇAK/ HAVAALANI LİSTESİ

Standart Edition

Aspen/Pitkin County Airport (Colorado, USA)

Bugalaga Aitrstrip (CAMA) (Indonesia)

Chagual Airport (Peru)

Courchevel Altiport (France)

Donegal Airport (Ireland)

Entebbe International Airport (Uganda)

Cristiano Ronaldo Madeira International Airport (Portugal)

Gibraltar International Airport (Gibraltar, UK)

Innsbruck Airport (Austria)

Los Angeles International Airport (California, USA)

Tenzing-Hillary Aiport (Nepal)

Nanwalek Airport (Alaska, USA)

John F. Kennedy International Airport (New York, USA)

Orlando International Airport (Florida, USA)

Paris Charles de Gaulle Airport (France)

Paro International Airport (Bhutan)

Queenstown Airport (New Zealand)

Mariscal Sucre International Airport (Ecuador)

Rio de Janeiro-Antonio Carlos Jobim/Gaelao Int'l Aiport (Brazil)

Juancho E. Yrausquin Airport (Dutch Saba)

Gustaf III Airport (France, Saint Barthelemy)

Seattle-Tacoma International Airport (Washington, USA)

Sedona Airport (Arizona, USA)

Sirena Aerodrome (Costa Rica)

Stewart Airport (British Columbia, Canada)

Sydney Airport (Australia)

Telluride Regional Airport (Colorado, USA)

Haneda Airport (Japan)

Toncontin International Airport (Honduras)

Billy Bishop Toronto City Airport (Ontario, Canada)

Deluxe ve Premium versiyonuna eklenen havalimanları

Amsterdam Aiport Schipol (Netherlands)

Cairo International Airport (Egypt)

Cape Town International Airport (South Africa)

O'Hare International Airport (Chicago, USA)

Adolfo Suarez Madrid-Barajas (Spain)

Premium versiyon

Denver International Airport (Colorado, USA)

Dubai International Airport (UAE)

Frankfurt Airport (Germany)

Heathrow Airport (UK)

San Francisco International Airport (California, USA)

MS Flight Simulator uçak listesi

MS FLIGHT SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 10 (v. 1909)

İşlemci Intel i5-4460, Ryzen 3 1200

GPU NVIDIA GTX 770, Radeon RX 570

Bellek 8 GB RAM, 2 GB VRAM

Depolama Alanı 150 GB

DirectX DirectX 11

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR FİYATI

Standard Edition : 350,00 TL

Xbox Game Pass for PC (Beta) içerisinde yer alır.

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

Microsoft Flight Simulator, benzersiz uçuş modellerine sahip son derece detaylı 20 uçak ve özenle tasarlanmış 30 havaalanı içerir.

Deluxe Edition: 550,00 TL

Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 5 ek uçak ve özenle tasarlanmış 5 ek havaalanı içerir.

Premium Deluxe Edition: 725,00 TL

Premium Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 10 ek uçak ve özenle tasarlanmış 10 ek havaalanı içerir.

MS FLIGHT SIMULATOR ÇIKIŞ TARİHİ

18 Ağustos 2020 tarihinde Xbox Game Pass for PC (Beta) ile erişilebilir.