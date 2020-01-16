Michelin'den "Lastikleri doğru saklamak kullanım ömrünü uzatıyor" uyarısı

16.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:54

Michelin, "lastikleri doğru saklamanın kullanım ömrünü uzattığı" uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, mevsimine uygun lastik kullanımının yol ve yolcu güvenliği açısından oldukça kritik olduğuna dikkati çekilerek, mevsim dışı lastiklerin ise uygun koşullarda saklanmasının lastiklerin ömrünü uzatacağı belirtildi.

Açıklamada, lastiklerin hangi koşullarda saklanacağına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde stoklanmalı. Eğer lastikler dışarıda muhafaza ediliyorsa branda ile örtülmeli ve su geçirmemeli. Güneş ışığından ve ultraviyole ışınlı yapay ışıktan korunmalı. Sıcaklık 35 santigratın altında olmalı. Sıcak su boruları veya radyatörlerle direkt temastan korunmalı. Mazot, benzin, yağ gibi petrol türevi uçucu maddelerle, akü asidiyle temastan uzak tutulmalı, kaynak makineleri, elektrik terminalleri gibi lastiğe zarar verebilecek uygulama yerlerine yakın olmamalı. İlk stoklanan lastik ilk önce kullanılacak şekilde organize edilmeli. Lastikler, zeminden en az 10 santimetre yükseklikteki raflarda, dikey konumda istiflenmeli. Deforme olmalarını önlemek için ayda bir kez hafif şekilde döndürülebilir. 5 yılını dolduran lastikler her yıl bir uzman tarafından kontrol edilmeli."

Kaynak: AA