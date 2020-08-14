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Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı

NBA ve basketbol dünyasının efsane isimlerinden Michael Jordan'ın bir çift ayakkabısı rekor ücretle satıldı. Majesteleri lakaplı unutulmaz basketbolcunun hazırlık maçında giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkarıldı ve 615 bin dolara alıcı buldu. Bu tarihte bir açık artırmada bir çift ayakkabıya verilen en yüksek fiyat oldu.

14.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:42

Basketbolun unutulmaz isimlerinden Michael Jordan, bu sefer açık artırmada satılan ayakkabılarla gündeme geldi. Efsane basketbolcunun açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu. Müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

İTALYA'YA KARŞI GİYDİ

Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls formasıyla İtalya'da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının açık artırması, Christie's isimli müzayede şirketinin internet sitesinden gerçekleştirildi.

POTA CAMINI KIRMIŞTI

Jordan, rekor fiyata satılan ayakkabıları smaç yaparken pota camını kırmadığı unutulmaz karşılaşmada giymişti.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Daha önce ise Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satıldı. Jordan böylelikle kendi rekorunu kırmış oldu.

Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı

Kaynak: AA

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