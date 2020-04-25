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Kobe Bryant, Lakers, Spor, Haber

Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek

26 Ocak'ta kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'nin simge isimlerinden Kobe Bryant'ın emekli olmadan önce oynadığı son sezonu belgesele dönüştürülüyor.

25.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:25
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek

ESPN'den Baxter Holmes, Kobe Bryant'ın kariyerinin son sezonunu takip etmeleri için bir kamera ekibi tuttuğu haberini paylaştı. Habere göre Kobe'nin son sezonu olan 2015-2016 sezonunda bir ekip Kobe ve Los Angeles Lakers'ı soyunma odasında, iç sahada, deplasmanda, antrenmanlarda ve takım uçağında takip etti.

Ekip belgeseli kurgulamaya başlarken 26 Ocak'ta elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetmeden önce Kobe Bryant'ın da kurgulanmış ilk sahneler için ekibe yorumlarda bulunduğu aktarıldı.

KOBE HAYATINI KAYBEDİNCE, YAYIN TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Belgeselin, Micheal Jordan ve Chicago Bulls'un son şampiyonluğunu anlatan ve son günlere damga vuran The Last Dance'e benzer bir belgesel olması bekleniyor.

Kurgu aşamasından yıllar sonra yayınlanması beklenen ve daha önce net bir yayın tarihi verilmeyen belgeselin Kobe Bryant'ın ani ölümünün ardından planlanandan daha erken yayına girmesi için çalışmaların sürdüğü Holmes tarafından ifade edildi.

"BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMARAK HER ŞEYE ULAŞMALARINI SAĞLADIK"

Konuyla ilgili olarak ESPN'e açıklamalarda bulunan Lakers'ın halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı John Black, "Daha önce hiç görülmemiş ve hiç olmadığı kadar geniş çapta erişimleri vardı. Ligin izin verebileceği her şeyi yapmalarına kesinlikle izin verdik ve açıkçası bazen göz yumarak, başka tarafa bakarak onlara daha da fazlasına ulaşmalarını da sağladık" dedi.

The Last Dance'i çeken ekiple benzer kişilerin yer aldığı Lakers belgesi çekimlerinin yapıldığı sezonda Los Angeles Lakers, tarihinin en kötü sezonunu geçirmiş ve 82 maçtan sadece 17'sini kazanabilmişti.

SON MAÇINDA 60 SAYI

Ancak o sezon takımla son yılını geçiren Kobe Bryant, oynadığı 66 maçta 17.6 sayı ortalaması tutturmuş ve son maçında da unutulmaz bir performansa imza atarak Utah Jazz'e karşı 60 sayı kaydedip maçı takımına kazandırmıştı.

Bulls'un son şampiyonluğunu kaydeden ekibi NBA Entertainment ayarlamıştı. Lakers'ı takip eden ekibi yönlendiren ise NBA değil Kobe Bryant oldu. Oscar ödülü de bulunan efsanevi oyuncunun kişisel dokunuşları ve yönlendirmeleri sonucunda gelişen belgesel şimdiden merak konusu.

26 Ocak 2020'de Aralarında Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da bulunduğu dokuz kişi helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişti.

Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
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