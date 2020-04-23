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Michael Jordan, Carmen Electra, Chicago Bulls, Spor, Haber

Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı

Micheal Jordan'lı Chicago Bulls'un 1997-1998 sezonundaki son şampiyonluğunun anlatıldığı belgesel "The Last Dance"ın 3. bölümünde Jordan'ın takım arkadaşı Denis Rodman'ı ünlü model Carmen Electra ile yatakta bastığı ortaya çıktı.

23.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:15
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı

The Last Dance belgeselinin 3. bölümünde Bulls'un o dönem ele avuca sığmayan problem oyuncusu Dennis Rodman ön planda olacak. Rodman'ın o dönemki eşi Carmen Electra ile Jordan, eski eşinin iki günlük izinden zamanında dönmeyince yaşananları anlattı.

Basketbolun efsanesi Michael Jordan'ın kariyerini ve 6 şampiyonluk yaşadığı Chicago Bulls'un 1997-1998 sezonunu anlatan 10 bölümlük belgesel 'The Last Dance' spor gündemine damga vurmaya devam ediyor.

İlk iki bölümü ortalama 6,5 milyon izleyiciye ulaşan serinin üçüncü bölümü ile ilgili önemli ipuçları yayınlandı. Belgeselin yeni bölümünde Bulls'un olaylı karakteri Denis Rodman başrolde...

"İZİN VERİRSEN ONU BİR DAHA GÖREMEYİZ"

Belgeselin ABD'de Pazar günü (Türkiye'de Pazartesi günü) yayınlanacak 3. bölümünde izleyeceğimiz hikayeye göre, 1998 yılında Scottie Pippen sakatlıktan dönünce Rodman koç Phil Jackson'dan Vegas'a gidip kafa dağıtmak için izin ister.

Jordan'ın 'İzin verirsen bir daha onu göremeyiz' itirazlarına rağmen Jackson 48 saatliğine Rodman'a tatil vizesi verir.

"POPOSUNU YATAKTAN ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIK"

Michael Jordan daha sonra olayla ilgili, "Tabii ki zamanında geri gelmedi. Gidip poposunu yataktan çıkarmak zorunda kaldık. Yatağının içinde ne olduğunu, onun nerede olduğunu falan söylemeyeceğim" ifadelerini kullanıyor.

Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Carmen Electra

"BENİ ÖYLE GÖRMESİNİ İSTEMEDİM"

Daha sonra yataktaki kişinin Rodman'ın eşi ünlü model Carmen Electra çıkıyor. Electra ise yaşadığı olayı şu sözlerle anlatıyor; "Bir anda kapı çaldı ve gelen Michael Jordan'dı. Ben saklandım. Beni öyle görmesini istemedim. Koltuğun arkasına geçtim ve kendimi çarşaflarla örttüm."

Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
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