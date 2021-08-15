Michael Frey'e nazar değdi! Golcü futbolcu sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'den Belçika ekibi Antwerp'e transfer olan Michael Frey, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Sezona fırtına gibi başlayan İsviçreli futbolcu, geçen hafta Standrt Liege'e attığı 5 golle maça damga vurmuştu. Sakatlık haberinin ardından futbolseverler, sosyal medyada "Frey'e nazar değdi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Antwerp'in Fenerbahçe'den transferi Michael Frey, müthiş başladığı sezonda büyük bir talihsizlik yaşadı. Golcü futbolcunun, Charleroi maçından sonra sol dizinde problem yaşadığı ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
FUTBOLSEVERLER, "NAZAR DEĞDİ" PAYLAŞIMLARI YAPIYOR
İsviçreli golcü harika başladığı sezonda oynadığı 4 maçta 6 gol atmıştı. Futbolseverlerin performansında övgüyle bahsettiği Frey'in yaşadığı bu sakatlık sonrası "Nazar değdi" şeklinde paylaşımların çokça yapılması dikkat çekti.