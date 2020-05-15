Michael Essien'in FC Barcelona'ya Müthiş Golü
2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Chelsea, Barcelona'yı ağırladı. Ganalı orta saha oyuncusu Michael Essien, bu harika vuruşla kaleci Valdes'i avladı ve Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Chelsea, Barcelona'yı ağırladı. Ganalı orta saha oyuncusu Michael Essien, bu harika vuruşla kaleci Valdes'i avladı ve Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: Dugout