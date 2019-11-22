MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir.

22.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:48
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı : " üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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