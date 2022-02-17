Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bahçeli'den de belediye başkanlarına su fiyatında indirim talimatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de MHP'li belediyelere su fiyatında indirim talimatı verildi. Milli Hareket Partisi'nce, belediyelere su fiyatında yüzde 7 indirim yapılması konusunda mesaj gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündüz saatlerinde belediye başkanlarına su faturalarında indirim yapmaları konusunda talimat vererek "En az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
BAHÇELİ'DEN DE HAMLE GELDİ
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi. Durmaz mesajında, "Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.