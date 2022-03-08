MHK hakem listesi açıklandı! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus neden yok?
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarını yeniden belirledi. Yeni açıklanan TFF hakem listesi dikkat çekti. Çünkü listede Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi birçok hakem yer almadı. Peki, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus neden yok? Cüneyt Çakır nerede, Cüneyt Çakır hakem listesinden neden yok, Fırat Aydınus hakem listesinde neden yok?
Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus MHK hakem listesinde neden yok sorusuna sporseverler yanıt aramaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarını yeniden belirledi. Yeni açıklanan TFF hakem listesi dikkat çekti. Çünkü listede Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi birçok hakem yer almadı. Peki,Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus neden yok? Cüneyt Çakır nerede, Cüneyt Çakır hakem listesinden neden yok, Fırat Aydınus hakem listesinde neden yok?
Tff,Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimler liste dışında kaldı.
Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirledi. Buna göre; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.
Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan Ligi'nde hakemlik kariyerine devam edeceği iddia edilmişti. Bu sebeple listede yer almadığı düşünülüyor.
GÖREV ALMAYACAK HAKEMLER
- Cüneyt Çakır
- Fırat Aydınus
- Abdulkadir Bitigen
- Suat Arslanboğa
- Ali Palabıyık
- Bahattin Şimşek
- Tugay Kaan Numanoğlu
- Alper Ulusoy
- Burak Şeker
- Mert Güzenge
- Hüseyin Göçek
- Halis Özkahya
- Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev yapacak)