Mezarlıkların Otları Temizleniyor

Kilis'te, asri mezarlık ile kent merkezindeki tarihi 3 mezarlığın içerisindeki otların temizlenmesine başlandı.

Kilis Belediyesi tarafından Mercidabık Caddesi üzerindeki 2 tarihi mezarlık ile İmam Hatip lisesinin alt tarafındaki tarihi 3 mezarlık ile Asri Mezarlıktaki otların temizlenmesine başlandı. Vatandaşlar, Kilis Belediyesi tarafından mezarlıklar içerisindeki otların temizlenmeye başlamasından mutlu olduklarını ifade ederek,"Tarihi mezarlıkların Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğündedir. Buradaki tarihi mezarların bakımlarının yapılmasını istiyoruz. Tarihi mezarlıklar içerisinde eski belediye başkanları, bürokratlar hatta kurtuluş savaşına katılanlar, Çanakkale savaşına katılanların cenazeleri bulunuyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA