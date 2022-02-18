Meydan savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları acımasızca birbirine saldırdı
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Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Bursa Tofaş Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi iki takım taraftarları birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönerken taraflar polis müdahalesiyle olaylar yatıştı.
Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarı kavga etti.
POLİS OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ
Bursa'da taraflar arasında artan gerginlik sonrası mücadelenin oynanacağı salonun çevresinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olaylarda taraflar kavga ederken polis iki grubu güçlükle ayırdı. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 18.00'de başladı ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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