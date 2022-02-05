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Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor'da

AA, Emrah Oktay - Spor
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Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süper Lig'de Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giyip, A Milli Takım'ın formasını da terleten Mevlüt'ün imza töreninden görsellerin paylaşıldığı açıklamada, "Mevlüt'e hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Haber

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