Mevlid-i Nebi Haftası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı yoğun ilgi gördü.

Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Ayvalık Müftüsü Emre Önal, düzenledikleri etkinliğe katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bir peygamber var, Allah'ın lütfu olan ve insanlığa tanıma fırsatı verilen en güzel insanlardan biri, hatırlıyorsunuz değil mi? Peki bu peygamberin dünyamızda ne kadar yeri var? Öyle bir peygamber ki yaptığı şeyleri, emrettiklerini yaptığımızda bize mükafat var. Yasakladığı şeylerden kaçındığımızda da mükafat var." diye konuştu.

Ayvalık Müftüsü Emre Önal'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Emekli Öğretim Görevlisi Ali Rıza Temel, "Peygamber ve Gençlik" konulu koferans verdi.

Konferansa Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız, AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.