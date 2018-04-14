Meü'de 'İstihdam Zirvesi' Paneli Gerçekleştirildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tarsus Uygulamalı Teknolojik İşletmecilik Yüksekokulu ile Tarsus İŞKUR Merkezi tarafından 'İstihdam Zirvesi' paneli gerçekleştirildi. Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Deran, istihdam konusunun bütün toplumlar açısından temel bir sorun olduğunu belirterek, bu sorunu aşmak için girişimci sayısının ve iş gücü niteliğinin artması gerektiğine vurgu yaptı.

Tarsus Ticaret Borsası salonunda düzenlenen panelde Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Deran moderatörlük yaptı. Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özada, BNT Gıda Tarım AŞ Müdürü ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitmeni Fatma Temel, Carrefoursa İnsan Kaynakları Bölge Yöneticisi Pınar Özer ve CM Lojistik Genel Müdürü Cem Bozkaya ise panelde konuşmacı olarak yer aldı.

İstihdam konusunun bütün toplumlar açısından temel bir sorun olduğunu, bu sorunu aşmak için girişimci sayısının ve iş gücü niteliğinin arttırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Deran, 'eşit iş ve eşit ücret' konusuna vurgu yaptı. Deran, bazı istatistiki verilerle iş gücünün Türkiye'deki durumu hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

İş dünyasının çalışanlardan, beklentilerine kadar öğrencilere geniş bilgiler aktaran Pınar Özer ise özellikle iş mülakatlarına gelen öğrencilerin nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında uyarılarda bulundu. Özer, 'özgüven' kavramının çok önemli olduğunu söyledi.

Fatma Temel de öğrencilere nasıl girişimci olamaları gerektiği konusunda bilgiler vererek, kendisinin Tarsus Ticaret Borsası'nın ilk kadın meclis üyesi ve aynı zamanda Tarsus Ticaret Borsası meclis başkan yardımcısı olduğunu söyledi. Temel, öğrencilere girişimci olmaktan korkmamaları gerektiğini bildirdi.

Cem Bozkaya ise "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin, hayatta zorluklar kadar başarılar da vardır. Ancak her zorluk sizi daha da güçlendirir ve başarıyı getirir" dedi.

Panele, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mehmet İnce, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Tarsus İŞKUR Merkezi Müdür Vekili İlyas Kılınç, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı. - MERSİN