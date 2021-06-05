Metin Öztürk'ten bomba vaat! Seçimi kazanırsa Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a getirecek

Sarı-Kırmızılılar'ın başkan adayı Metin Öztürk, seçilmesi halinde 10 numara bölgesine Milan'da sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu'nu getirebileceğini vadetti. Öztürk, "Düşündüğümüz bir 10 numara var. Hocamız isterse kampa yetiştiririz. O tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" sözleriyle taraftarlarda heyecan yarattı. Hakan'ın Milan'la sözleşme uzatmaması ve Galatasaray taraftarı olması, gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün seçim kozu Hakan Çalhanoğlu. Metin Öztürk, diğer adaylara kıyasla Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etme iddiasıyla seçimlere kuvvetli şekilde giriyor. Fotomaç'ın verdiği haberde Öztürk'ün sözleri şu şekilde aktarıldı: Düşündüğümüz bir 10 numara var. Geldiği zaman bütün Türkiye ayağa kalkacak. Hocamız isterse kampa yetiştiririz.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk

4.5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

Milan sözleşmesi biten ve Avrupa'nın pek çok önemli takımıyla görüşmelerde bulunan Çalhanoğlu'na kulübü son olarak yıllık 4.5 milyon euro teklif etti. Hakan ise bunu kabul etmedi. 4.5 milyon euroyu reddeden Hakan'a Metin Öztürk'ün nasıl bir teklif götüreceği merak konusu oldu.

TARAFTAR OLMASI BÜYÜK KOZ

Hakan'ın koyu Galatasaraylı olması ve bir gün mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini defalarca açıklaması, transfer olasılığını kuvvetlendiren bir etken. Öte yandan Kerem Demirbay ve Suat Serdar da başkan adayı Öztürk'ün hedefindeki diğer gurbetçi isimler.