Metin Diyadin: "Zeminden dolayı atamadığımız bir pozisyon var"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Zeminden dolayı son dakika atamadığımız bir pozisyon var. Oyuncuların istekleri ve mücadeleleri bizim için sevindirici bir taraf" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği evinde Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik skorla biterken iki takım puanları paylaştığı maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Samsunspor ligde önemli ayaklardan kurulu bir takım. İşin o tarafını biliyorduk ve ona göre bir savunma yaptık. Oyunda kontrolü de zaman zaman ortada ama pozisyon olarak da çok fazla pozisyona girdik. İkinci yarı da hemen hemen Samsunspor'un hiçbir pozisyonu olmadan ve bizim kaçırdığımız pozisyonlarla bizim galip gelmemiz gereken bir maçtı. Maç tekerrür etti. Samsun'da oynadığımız maça benziyordu. Son dakika yediğimiz gole çok üzüldük. Mücadelenin karşılığında üç puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Zeminden dolayı son dakika atamadığımız bir pozisyon var. Oyuncuların istekleri ve mücadeleleri bizim için sevindirici bir taraf. Hak ettiğimiz galibiyetin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor