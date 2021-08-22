Metin Diyadin: "Maçın hakkı beraberlikti"
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Metin Diyadin: "Maçın hakkı beraberlikti"

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor

- Metin Diyadin: "Maçın hakkı beraberlikti" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Adanaspor maçı sonrası, "Bugün oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti.

- Metin Diyadin: "Maçın hakkı beraberlikti"

ADANA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Adanaspor maçı sonrası, "Bugün oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti. Oyun formatı da iyiydi. Maçın hakkı beraberlikti" dedi.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Geçen sezon Süper Lig'den düşünce bir hayli oyuncu ile ayrılmak zorunda kaldık. Finansal sorunlar da oldu. Özellikle ilk 5-6 haftalık periyot bizim için kolay değil. Bugün oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti. Oyun formatı da iyiydi. Tek sıkıntımız skor üretmekti. Golü bulamadığınız zamanda 3 puan almanız mümkün değil. Adanaspor'da gayet belirli bir oyun formatı olan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi. Biz bugün o baskı fırsatını onlara vermedik. Maçın hakkı beraberlikti" ifadelerini kullandı.

Metin Diyadin: 'Maçın hakkı beraberlikti'
Metin Diyadin: 'Maçın hakkı beraberlikti'
Metin Diyadin: 'Maçın hakkı beraberlikti'
Metin Diyadin: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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Metin Diyadin: "Maçın hakkı beraberlikti" - Haberler Spor
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