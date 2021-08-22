Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
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Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Yılmaz Akbaşlı, "Eksiklerimizi giderdiğimizde önümüzdeki haftalarda daha verimli bir takım oluruz.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Yılmaz Akbaşlı, "Eksiklerimizi giderdiğimizde önümüzdeki haftalarda daha verimli bir takım oluruz. İnşallah 3 puanı önümüzdeki hafta alırız." dedi.

Akbaşlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları oyundan kalite bakımından memnun olduklarını ancak skor olarak memnun olmadıklarını söyledi.

Gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirten Akbaşlı, şunları ifade etti:

"İki haftadır net pozisyonlar yakalıyoruz ama bunları gol yapamadık. Bu da futbolcularımızın tecrübesiz olması nedeniyle. Tabii karşımızda Süper Lig tecrübesi olan bir takım vardı. Bu takımın oturmuş bir kadrosu var. Biz tempolu, kale önünde üretken olursak ilerleyen haftalarda daha net pozisyonlar yakalar, golleri atarız. Oyuncularımızın bazılarının antrenman eksikleri var. Eksiklerimizi giderdiğimizde önümüzdeki haftalarda daha verimli bir takım oluruz. İnşallah 3 puanı önümüzdeki hafta alırız."

"Oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de geçen sezon ligden düştükten sonra takımdan birçok oyuncuyla yollarını ayırdıklarını anımsattı.

Bir aylık zaman diliminde kadro oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Diyadin, şunları kaydetti:

"Hala bu süreç devam ediyor, etmelidir de. İlk 5-6 haftalık periyot bizim için kolay değil. Bugün oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti. Oyun formatı da iyiydi. Tek sıkıntımız skor üretme. Tabii gol bulamadığınız zaman da 3 puan almanız mümkün değil. Adanaspor, belirli bir oyun formatı olan ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi ve istekliydiler. Bugün biz baskı fırsatını onlara vermedik. İkinci yarının bazı bölümlerinde de çok net olmasa da gol bulma şansımız vardı. İki takım adına pozisyon yönünden kısır bir maç oldu. Maçın hakkı beraberlikti."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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