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Mete Gazoz'dan Türkiye rekoru

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın final müsabakaları yapıldı.

Mete Gazoz'dan Türkiye rekoru
29.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:55

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın final müsabakaları yapıldı. Mete Gazoz, Alper Aytaçoğlu'na ait olan 70 metre Türkiye rekorunu 342 puanla kırarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın final müsabakaları bugün gerçekleşti. Fetih Kupası'nda milli okçu Mete Gazoz Türkiye rekoruna imza attı. Gazoz, 1995 yılında 339 puanla Alper Aytaçoğlu'na ait olan 70 metre Türkiye rekorunu 342 puanla kırarak yeni rekortmen oldu. Yarışma sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz, "Sezonun ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak da benim için büyük moral oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyordum. 2021'e ertelendi. Ama benim hedeflerimde bir erteleme yok. Sadece altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim" dedi.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Klasik Yay Erkekler:

1- Samet Ak (Türk Milli Takımı)

2- Ulaş Berkim Tümer (Türk Milli Takımı)

3- Mete Gazoz (Türk Milli Takımı)

Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu Büyük Erkekler:

1- Osman Öztürk (Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Ahmet Üçler (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Mustafa Muaz İnaltekin (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Makaralı Yay Erkekler:

1- Furkan Oruç (Türk Milli Takımı)

2- Ege Kıyıcı (Marmara Okçuluk)

3- Süleyman Araz (Türk Milli Takımı)

Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu Büyük Kadınlar:

1- Ahu Eker (İstanbul Okçuluk İhtisas Kulübü)

2- Habibe Özcan (Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Beyzanur Akhan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Klasik Yay Kadınlar:

1- Zeynep Köse (Türk Milli Takımı)

2- Asya Karataylı (Türk Milli Takımı)

3- Gülnaz Büşranur Coşkun (Türk Milli Takımı)

Makaralı Yay Kadınlar:

1- Ayşe Bera Süzer (Türk Milli Takımı)

2- Yeşim Bostan (Türk Milli Takımı)

3- Gizem Elmaağaçlı (Türk Milli Takımı) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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