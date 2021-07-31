Geleceği de görüyor! 2016'da, "Tokyo'da altın alacağım" paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu
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Geleceği de görüyor! 2016'da, "Tokyo'da altın alacağım" paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak göğsümüzü kabartan Mete Gazoz, bu başarısının şifresini 5 sene önce verdi. Mete, 9 Ağustos 2016 tarihinde attığı Tweet'i tutturmasıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Başarılı sporcumuz, "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'dan altın madalya ile döneceğim" paylaşımını bugün gerçeğe dönüştürdü.

Mete Gazoz'un 9 Ağustos 2016'da yaptığı paylaşım şampiyonluk kadar gündemde yer etti. Bugün Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olup altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcumuz, başarısının haberini tam 5 sene önceden vermiş.

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"ALTIN MADALYA ALACAĞIM"

Mete, 2016'da yaptığı paylaşımı hiç silmedi ve bugüne kadar sakladı. O paylaşımda, "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'dan altın madalya ile döneceğim" notuyla o dönem yaşadığı başarısızlığı unutturacağının sözünü vermişti.

Geleceği de görüyor! 2016'da, 'Tokyo'da altın alacağım' paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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