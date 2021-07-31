Geleceği de görüyor! 2016'da, "Tokyo'da altın alacağım" paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak göğsümüzü kabartan Mete Gazoz, bu başarısının şifresini 5 sene önce verdi. Mete, 9 Ağustos 2016 tarihinde attığı Tweet'i tutturmasıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Başarılı sporcumuz, "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'dan altın madalya ile döneceğim" paylaşımını bugün gerçeğe dönüştürdü.