Mesut Urgancılar: "11 tane daire alınmış, tapuları nerede bunların"

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan konuşmalara cevap verdi. Her şeyin gününün ve zamanının geleceğini ifade eden Mesut Urgancılar, "11 tane daire alındığı söyleniyor. Bu dairelerin tapuları nerede, kimin evinde, kimin cebinde" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşmacılara cevap verdi. İlk olarak, ilk konuşmacı Fikret Orman'a cevap veren Mesut Urgancılar, "Mart 2012 yılında seçilen yönetim kurulunda ben de vardım. O dönemde yapılan denetim ve bu dönemde yapılan denetimler arasında karşılaştırmalar yapılıyor. Hesap soracağım, hesap soracağız denilerek başlamıştı, mart 2013'te 'Ben hesap sorma makamı değilim. Boşanma davaları bile 4-5 sene sürüyor. Bunlar kim bilir ne kadar sürer' denilmişti. Ben de o dönemdeki söylemlerden dolayı istifa etmiştim. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, Türkiye'de spor kulüpleri yasaların sağladığı avantajlar nedeniyle başkan inisiyatifiyle yönetilir. ya da bir deyişle başkanlar yönetir. Tek başına her şeye imza atmayı tercih edenler olabilir, demokratik ve paylaşımcı olarak herkesle birlikte imza atmak isteyenler de olabilir. Son 10 yıla dair yaptırdığımız özel denetim raporu, 25 Aralık 2019 yılındaki mali ve idari genel kurulunun 6. maddesidir. Bunun üzerine daha fazla konuşmanın gereği yoktur. Zamanında yapılan rapor ile bunun arasındaki fark ise başkan inisiyatifidir. İlk konuşmacı 'Ben niye ibra edilmedim' dedi. Gelmişiz göreve, yasalar gereği yapmak zorunda olduğumuz bir genel kurul var, birçok da söylem var. 2019 Mayıs ayıyla, olağanüstü seçimli genel kurulun alındığı süreç içerisinde, bir de finansman kredisi sağlanmışken, yani yüzdürülebilecekken niye gidildiğini öyle anlık olarak kimse mahkemeye taşıyamaz. Bu nedenle 10 yıllık raporun tamamlanmasını bekledik. Bunların günü ve zamanı gelecektir. Kimsenin kuşkusuz olmasın" ifadelerini kullandı.

"11 TANE DAİRE ALINMIŞ, NEREDE BUNLARIN TAPULARI"

Fikret Orman'ın alındığını ifade ettiği 11 daire hakkında konuşan Mesut Urgancılar "Tapusu alınmış daireler denildi. 11 tane daire alınmış. Beşiktaş borç har içindeyken, sporcunun, menajerin, avukatın, marketin, elektriğin parası ödenmezken, o dairelerin parası ödenmiş ve nasıl alınmış daireler biliyor musunuz, Beşiktaş'tan önce o daireler üzerinde 660 tane ipotek var. Tapular alındı denildi, nerede bu tapular, kimin evinde, kimin cebinde. 2021 tarih ve 34'e esas dosya da mahkemede. Beşiktaş'ın hiç kimseye borcu yoktur, hiçbir menajere borcu yoktur diyenlere, hangi sporcuya ve hangi menajere borcumuz olduğunu söyledik. Arşivler duruyor. Pjanic, Batshuayi, Alex, Ghezzal dörtlüsü için daha önce kulüplerin ödediği bonservis bedeli 234 milyon Euro'dur. Bu isimler kariyerleri boyunca 1560 maçta 400 gol atıp, 250 asist yaptı. Bu 4 oyuncu için bizim ödediğimiz tutar sadece ve sadece 3 milyon 150 bin Euro'dur. Bunun da 3 milyon Euro'su Ghezzal'ın bonservisi, 150 bin Euro'su da Batshuayi'nin kiralama ücretidir. Bu 4 oyuncunun maliyeti, şu anda kadro dışı olan (Ljajic) oyunun yıllık ücretinden çok daha azdır. Aralık ayında mali ve idari genel kurullarımız var. Soruyorlar 'Kol kırılıp yen içinde mi kalacak, salacak mısınız?' diye. Daha önce de bu kürsüden söyledim, siyahla beyaz arasında bir de gri var. Biz nedense hep gri olmayı tercih ediyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, vakit çoktan geçiyor, artık taraf olmak zorundasınız. ya beyaz olacaksınız ya da siyah. Oraya gelmek herkesin boynunun borcudur. Beşiktaş'a katkıda bulunmak isteyenler, kartal heykellerinden, tesislerden önce 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek olabilirler. Allah Beşiktaş'ı, Beşiktaş üzerinden kendilerine kimlik oluşturmaya çalışanlardan, Beşiktaş üzerinden maddi manevi menfaat sağlamaya çalışanlardan korusun" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Gökhan Kılınçer/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet