Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı
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Taraftarın sevgilisi olan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'e Mesut Özil ve Alex özel ilgi gösteriyor. Yetenekli sol ayağıyla efsane isimleri çağrıştıran Arda Güler için Mesut Özil ve Alex de Souza'dan paylaşım geldi, sosyal medya yıkıldı.
Futbol gündeminin zirvesinde yer alan Arda Güler sosyal medyaya damgasını vurdu. Sarı-Lacivertliler'in 16 yaşındaki futbolcusu Arda için başka takım taraftarlarından da övgü dolu yorumlar geliyor.
Hatayspor maçından sonra idolleri sorulan Arda, " Mesut Özil, Bruno Fernandes, de Bruyne gibi isimleri beğeniyorum. Alex de Souza idolüm" cevabını vermişti.
Mesut Özil, veliahtı genç Arda Güler'i 26 milyon takipçili Twitter hesabından, "Geleceğin10 numarası" ifadeleriyle paylaştı.
Alex de Souza da Arda'nın durumunu yakından takip ediyor. Arda'nın oynadığı maçlardan sonra destek paylaşımları yapan Alex, Hatay maçından sonra genç futbolcu için bir paylaşım daha yaptı.