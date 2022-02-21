Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı - Haberler
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Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Taraftarın sevgilisi olan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'e Mesut Özil ve Alex özel ilgi gösteriyor. Yetenekli sol ayağıyla efsane isimleri çağrıştıran Arda Güler için Mesut Özil ve Alex de Souza'dan paylaşım geldi, sosyal medya yıkıldı.

Futbol gündeminin zirvesinde yer alan Arda Güler sosyal medyaya damgasını vurdu. Sarı-Lacivertliler'in 16 yaşındaki futbolcusu Arda için başka takım taraftarlarından da övgü dolu yorumlar geliyor.

Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı

Hatayspor maçından sonra idolleri sorulan Arda, " Mesut Özil, Bruno Fernandes, de Bruyne gibi isimleri beğeniyorum. Alex de Souza idolüm" cevabını vermişti.

Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı

Mesut Özil, veliahtı genç Arda Güler'i 26 milyon takipçili Twitter hesabından, "Geleceğin10 numarası" ifadeleriyle paylaştı.

Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı

Alex de Souza da Arda'nın durumunu yakından takip ediyor. Arda'nın oynadığı maçlardan sonra destek paylaşımları yapan Alex, Hatay maçından sonra genç futbolcu için bir paylaşım daha yaptı.

Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı

Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Alex De Souza, Arda Güler, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Haberler

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