Mesut Özil ve Alex'ten sosyal medyayı titreten Arda Güler paylaşımı

Futbol gündeminin zirvesinde yer alan Arda Güler sosyal medyaya damgasını vurdu. Sarı-Lacivertliler'in 16 yaşındaki futbolcusu Arda için başka takım taraftarlarından da övgü dolu yorumlar geliyor.

"İDOLÜM MESUT, BRUNO"

Hatayspor maçından sonra idolleri sorulan Arda, " Mesut Özil, Bruno Fernandes, de Bruyne gibi isimleri beğeniyorum. Alex de Souza idolüm" cevabını vermişti.

"GELECEĞİN 10 NUMARASI"

Mesut Özil, veliahtı genç Arda Güler'i 26 milyon takipçili Twitter hesabından, "Geleceğin10 numarası" ifadeleriyle paylaştı.

ALEX YAKIN TAKİPTE

Alex de Souza da Arda'nın durumunu yakından takip ediyor. Arda'nın oynadığı maçlardan sonra destek paylaşımları yapan Alex, Hatay maçından sonra genç futbolcu için bir paylaşım daha yaptı.