Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak
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Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak

12.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:57

Fenerbahçe'de son 3 maçta sonradan oyuna giren yeni transfer Mesut Özil, Karagümrük sınavında 11'de kendine yer bulacak. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'nin sahadaki yönlendiricisi olması bekleniyor.

Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda ideal kadrosundan uzak kalan Fenerbahçe'nin cumartesi Karagümrük ile oynayacağı lig maçının 11'i büyük ölçüde belirlendi.

Kupada Başakşehir'e karşı hatalı goller yiyen Harun'u kulübeye çekecek olan teknik direktör Erol Bulut, eldivenleri yeniden Altay'a teslim edecek. Sağ bekte Gökhan'ın yerine Nazım'a görev verecek Bulut, solda Caner, savunmanın göbeğinde de Serdar (Tisserand)-Szalai ikilisini oynatacak.

Gustavo'nun yokluğunda orta alanda Ozan-Sosa, önlerinde de Mesut Özil'in forma giymesi bekleniyor.

KOMUTA ARTIK MESUT'TA

Son 3 resmi maçta sonradan oyuna giren Mesut, çubuklu ile ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Erol Bulut'un sahadaki yardımcısı gözüyle baktığı Mesut, takımın hücumdaki en önemli kozu olacak.

Kanatlarda Osayi-Valencia, en uçta da Galatasaray derbisinde oynatılmayan Thiam gol silahı olarak sahadaki yerini alacak. Son haftalarda düşüşe geçen Papiss Cisse ile Mbwana Samatta ise 25. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında yedek soyunacak.

(Sabah)

Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak
Haber Yorumları (2)
FERHAT: Karagümrük şayet :Fenerden kiralık olarak gelen Kemal Ademiyi oynatma hatasına düşerse fener çok çok rahat kazanır.
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FERHAT: Kadroya bakarsanız fener yener. Oynadıkları futbola bakarsanız Karagümrük rahat yener.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:12:24. #1.14#
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