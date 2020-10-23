Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi
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Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi

23.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:52

Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'le MLS ekibi DC United'ın ilgilendiği ve transferin ocak ayında gerçekleşeceği iddia edildi.

Arsenal Teknik Direktörü Arteta tarafından Avrupa Ligi'nden sonra Premier Lig kadrosuna da alınmayan Mesut Özil ayrılık için gün sayıyor.

Ada basını, Türk yıldızın ABD takımı DC United'tan resmi teklif aldığını ve tecrübeli oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılacağını yazdı.

Mart ayından bu yana hiçbir maçta forma giyemeyen Mesut'un ABD'ye gitmeye çok sıcak baktığı da ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

"MESUT'LA HEP KONUŞTUM"

Mesut'la kulübe geldiğinden beri açıkça konuştuğunu ve vicdanen rahat olduğunu belirten Arteta, "Herkes hissettiklerini söylemekte özgür. Ben kendi adıma ne diyebilirim? Bu sadece bir futbol kararı ve bu konuda vicdanım rahat çünkü onuna çok açık konuştum. Onunla sıkı bir iletişimim oldu, birbirimizden ne bekleyeceğimizi iyi biliyoruz. Onun da herkes gibi kendini gösterme fırsat oldu. Kadrodan üç kişiyi çıkarmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Bu hiçbir zaman hoş değil. Ama herkesin gözünün içine bakıp bunu rahatça söyleyebildiğimi belirtmem lazım. Mesut hakkında da böyle hissediyorum çünkü kulübe geldiğimden beri onuna çok açık konuştum" dedi.

"VİCDANIM RAHAT"

Tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten İspanyol teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Oyunculardan en iyi şekilde yararlanacak kişi ben olmalıyım. Bu sorumluluk bana ait ve tekrar ediyorum, bunun herhangi bir davranışla veya ücret kesintileri gibi basında okuduğum şeylerle alakası yok. Bu doğru değil, bu beni kararım" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi

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Haber Yorumları (1)
6.FİLO: Mesut'' dan adam olmaz. Türk milli takımını kabul etmeyen sözde adam, futbol camiasında adamım diye dolaşmasın. .
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