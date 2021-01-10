Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan yıldız oyuncu Mesut Özil taraftarlarda heyecan yaratırken, önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun ağabeyi Mutlu Özil Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe logosunu koydu ve göz kırpma emojisine yer verdi. Yapılan bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların heyecanını ikiye katladı.