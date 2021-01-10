Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

10.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:38

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan yıldız oyuncu Mesut Özil taraftarlarda heyecan yaratırken, önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun ağabeyi Mutlu Özil Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe logosunu koydu ve göz kırpma emojisine yer verdi. Yapılan bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların heyecanını ikiye katladı.

Real Madrid forması ile gösterdiği başarılı performans sonucu adından sıkça söz ettiren Mesut Özil, 2013 yılında 47 milyon euroya İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal'e transfer olmuştu.

MİKEL ARTETA GELİNCE GÖZDEN DÜŞTÜ

Topçularda geçirdiği 7 sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran yıldız oyuncu, Mikel Arteta'nın Arsenal'in başına geçmesinden sonra gözden düştü.

ARSENAL'DEN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

2020/2021 sezonunda henüz hiçbir resmi maça çıkamayan Özil'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, geçen gün Türk spor kamuoyunda yer alan haberler Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

MESUT ÖZİL'İN AĞABEYİNDEN TRANSFER MESAJI

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilirken, görüşmelerde son aşamaya gelindiği aktarıldı. Transferin noktalanması için gün sayan sarı lacivertli taraftarların heyecanı, Mesut Özil'in ağabeyi tarafından yapılan paylaşımdan sonra ikiye katlandı.

Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

PAYLAŞIM "TRANSFER BİTTİ" ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Başarılı futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe logosunu kullandı. Paylaşıma göz kırpma emojisi koyan Mutlu Özil'in bu hareketi, "Transfer bitti" şeklinde yorumlandı.

Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Meghan Markle Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 11:42:16. #1.15#
title