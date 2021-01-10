Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan yıldız oyuncu Mesut Özil taraftarlarda heyecan yaratırken, önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun ağabeyi Mutlu Özil Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe logosunu koydu ve göz kırpma emojisine yer verdi. Yapılan bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların heyecanını ikiye katladı.
Real Madrid forması ile gösterdiği başarılı performans sonucu adından sıkça söz ettiren Mesut Özil, 2013 yılında 47 milyon euroya İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal'e transfer olmuştu.
MİKEL ARTETA GELİNCE GÖZDEN DÜŞTÜ
Topçularda geçirdiği 7 sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran yıldız oyuncu, Mikel Arteta'nın Arsenal'in başına geçmesinden sonra gözden düştü.
ARSENAL'DEN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
2020/2021 sezonunda henüz hiçbir resmi maça çıkamayan Özil'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, geçen gün Türk spor kamuoyunda yer alan haberler Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
MESUT ÖZİL'İN AĞABEYİNDEN TRANSFER MESAJI
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilirken, görüşmelerde son aşamaya gelindiği aktarıldı. Transferin noktalanması için gün sayan sarı lacivertli taraftarların heyecanı, Mesut Özil'in ağabeyi tarafından yapılan paylaşımdan sonra ikiye katlandı.
PAYLAŞIM "TRANSFER BİTTİ" ŞEKLİNDE YORUMLANDI
Başarılı futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe logosunu kullandı. Paylaşıma göz kırpma emojisi koyan Mutlu Özil'in bu hareketi, "Transfer bitti" şeklinde yorumlandı.