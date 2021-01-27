Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum
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CANLI YAYIN: Mesut Özil için imza töreni!

Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum

27.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:07

Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde daha önce en beğendiği futbolcunun Jay Jay Okocha olduğunu, mevcut kadroda ise Pelkas'ı çok beğendiğini söyledi.

Fenerbahçe, rüya transferi Mesut Özil için imza töreni düzenlerken tecrübeli futbolcu da törende açıklamalarda bulundu.

Bir taraftarın sorduğu, "Seni kim Fenerbahçeli yaptı?" sorusuna Mesut, "Ben kendimim. Maçları izleyerek Fenerbahçeli oldum. Öyle de kalacağım" şeklinde yanıt verdi.

"PELKAS ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Fenerbahçe'de daha önce en beğendiği oyuncunun Okocha olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, şu anki kadroda bulunan Pelkas'a övgüler yağdırdı ve "Eski dönemde Okocha'yı çok beğeniyordum. Şimdiki Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için Pelkas'ı beğeniyorum. Çok yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum
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