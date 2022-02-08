Mesut Özil, Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! Dünyaca ünlü yıldız şaşırtan teklife "Evet" diyecek - Haberler Spor
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Mesut Özil, Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! Dünyaca ünlü yıldız şaşırtan teklife "Evet" diyecek

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcunun, Cilegon FC'den gelen teklife sıcak baktığı ve sezon sonunda Endonezya'nın yolunu tutabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Ali Koç'la arası eskisi kadar iyi olmayan dünyaca ünlü yıldızın, sezon sonunda yolunun Endonezya'ya düşebileceği belirtildi.

Mesut Özil, Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! Dünyaca ünlü yıldız şaşırtan teklife 'Evet' diyecek

GELECEK SEZON ENDONEZYA LİGİ'NE GİDEBİLİR

Akşam'ın haberine göre, Endonezya kulübü Cilegon FC Başkanı Raffi Ahmed, Mesut Özil ile Instagram üzerinden görüştüğünü ve Mesut'un Endonezya Ligi'nde oynamaya sıcak baktığını söyledi. Geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan dünyaca ünlü yıldız, kendisine gelen teklifi kabul etmesi durumunda önümüzdeki sezon Endonezya Ligi'nde forma giyecek.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Mesut Özil, Süper Lig, Spor, Haber

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