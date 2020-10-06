Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, işine son verilen 27 yıllık takım maskotunun maaşını ödemeyi teklif etti.

32 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.

Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, "Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI İŞİNE SON VERİLDİ

Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.