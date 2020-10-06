Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi
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Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi

06.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:48

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, işine son verilen 27 yıllık takım maskotunun maaşını ödemeyi teklif etti.

32 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.

Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, "Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi

EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI İŞİNE SON VERİLDİ

Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.

Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi
Haber Yorumları (4)
MEHMET: hakkaten bu da acımaszı kapitalizmin tam bir örneği olmuş. Bir yanda milyon eurolar dağıt emekçi bir çalışanını işten çıkar. Umarım oldukça tasarruf etmişllerdir ! Mesut Kardeşimi de etbrik ederim. Gurur duydum .
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CİMBOMLU: la bunun parasini ödeyecegine git AFRIKADA cesme kur da fakirlerin duasini al bu gavurdan sana fayda gelmez özilim.
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ALİ: Olsun o da onun mesai arkadaşı. . Ve bir ihtiyaç sahibi sonuçta. Ehl-i kitaba da iyilik yapılır. İyilik yapılırken insan ayırt edilmez. İylik yap denize at balk bilmezse Halık (Yaratan) bilir. Zaten Mesut Afrikaya'' da memleketine de bütün ihtiyaç sahiplerine de yardım ediyor kendisi de eşi de maAşallah çok merhametli iyi bir insan Allah her işini rast getirsin. (İyiliklerini yazmadım sen internette bulabilirsin
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