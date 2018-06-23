Mesut Özil Almanya Milli Takımında İlk Kez Yedek Kaldı
Almanya formasıyla oynadığı ilk maçtan bu yana büyük turnuvalardaki tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Mesut Özil, İsveç maçıyla birlikte ilk kezyedek kulübesine çekildi.
2018 Dünya Kupasına Meksika mağlubiyeti ile başlayan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, İsveç maçı öncesi önemli değişikliklere imza attı.
"DEFANSTA ÇOK YALNIZ KALIYORUZ" DİYEN HUMMELS YEDEK
Meksika maçı mağlubiyetinin ardından, "Defansta sadece Boateng ve ben kalıyoruz" diyen Hummels İsveç maçında yedek kulübesine çekildi. Bayern Münih'in yıldızı Hummels'in yerine Rudiger forma şansı buldu.
MESUT ÖZİL BÜYÜK TURNUVALARDA İLK KEZ YEDEK KALDI
Almanya formasıyla oynadığı ilk maçtan bu yana büyük turnuvalardaki tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Mesut Özil, İsveç maçında yedek kulübesine çekildi. Joachim Löw, Mesut Özil'in yerine Borussia Dortmun'da forma giyen Marco Reus'u sahaya sürdü.
SAKATLIĞI GEÇEN HECTOR İLK 11'DE
Meksika maçında sakatlığı bulunan Hector, İsveç maçıyla sahalara döndü.
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sayin cumhurbaskanimizla resim cektirmeniz. Nazileri ön plana cikardi yani kisaca hepsi hortladi....Cevap Yaz 18 100 Yayından Kaldır
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Bu almanlar kadar kompleksli millet yok. Reisle bululmasının kuyruk acısı bunlar. İçişlerimize karışmayın diye hoplarlar ama futbolcunun özel hayatına karışmaktan geri durmazlar. Size ne lo dunkoflarCevap Yaz 17 186 Yayından Kaldır
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Almanya evineCevap Yaz 15 50 Yayından Kaldır
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Hâlâ cumhurbaşkanı erdoğan ile fotoğraf cektirmenin karin ağrısı var...ondandır...Cevap Yaz 22 180 Yayından Kaldır