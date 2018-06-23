Mesut Özil Almanya Milli Takımında İlk Kez Yedek Kaldı

Almanya formasıyla oynadığı ilk maçtan bu yana büyük turnuvalardaki tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Mesut Özil, İsveç maçıyla birlikte ilk kezyedek kulübesine çekildi.

Mesut Özil Almanya Milli Takımında İlk Kez Yedek Kaldı

2018 Dünya Kupasına Meksika mağlubiyeti ile başlayan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, İsveç maçı öncesi önemli değişikliklere imza attı.

"DEFANSTA ÇOK YALNIZ KALIYORUZ" DİYEN HUMMELS YEDEK

Meksika maçı mağlubiyetinin ardından, "Defansta sadece Boateng ve ben kalıyoruz" diyen Hummels İsveç maçında yedek kulübesine çekildi. Bayern Münih'in yıldızı Hummels'in yerine Rudiger forma şansı buldu.

MESUT ÖZİL BÜYÜK TURNUVALARDA İLK KEZ YEDEK KALDI

Almanya formasıyla oynadığı ilk maçtan bu yana büyük turnuvalardaki tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Mesut Özil, İsveç maçında yedek kulübesine çekildi. Joachim Löw, Mesut Özil'in yerine Borussia Dortmun'da forma giyen Marco Reus'u sahaya sürdü.

SAKATLIĞI GEÇEN HECTOR İLK 11'DE

Meksika maçında sakatlığı bulunan Hector, İsveç maçıyla sahalara döndü.

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