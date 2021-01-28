Mesut Özil, Alman ve İngiltere basınının manşetlerinde

Sky Sport: Türkiye'de süperstar hakkındaki heyecan çok büyük

The Sun: Hayal gerçek oluyor

Daily Mail: Özil, Fenerbahçe ile başarılar kazanmak istiyorFrankfurter Algemaine: Mesut'un yanıtı alkışlandı

İskender GÜNGÖR - KÖLN/ DHA -

Almanya ve İngiltere basını, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'i manşetlerine taşıdı.Bild gazetesi, "Özil'in Birinci Şovu" başlığını atarken, Sky Sport ise, "Türkiye'de süperstar heyecanı çok büyük" başlıklarını attı.32 yaşındaki yıldız futbolcu, dün öğlen saatlerinde Başkan Ali Koç ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da hazır bulunduğu törenle kendisini 3.5 yıllığına Sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.Almanya basını, Mesut'un imzasına geniş yer ayırdı. Bild gazetesi, "Özil'in Birinci Şovu" başlığını attığı haberinde, 150'ye yakın ulusal ve uluslararası kuruluştan basın mensubunun töreni takip ettiğini ve Sarı-lacivertli kulübe imza sırasında bile 30 bin SMS'le bağış yapıldığını vurguladı.SKY SPORT: TÜRKİYE'DE SÜPERSTAR HAKKINDAKİ HEYECAN ÇOK BÜYÜKSky Sport da, "Türkiye'de süperstar hakkındaki heyecan çok büyük" ifadelerini kullanırken, yıldız oyuncunun, "Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama bir daha asla oynamam" sözlerine yer verdi.Mesut Özil için düzenlenen imza töreninden notlar paylaşan Sky Sport, "Mesut, bir daha asla Almanya Milli Takımı'nda ve Bundesliga'da oynamayacağını açıkladı. Özil'in imza töreninde salon tıklım tıklımdı. Fenerbahçe'nin YouTube kanalından yaptığı yayında coşkulu taraftarların yorumları hızla arttı. Etkinliği yaklaşık 200 bin seyirci sosyal medyadan takip etti. Türkiye'de süperstar hakkındaki heyecan çok büyük" dedi.FRANKFURTER ALGEMAİNE: MESUT'UN YANITI ALKIŞLANDIAlmanya'nın en etkili gazetelerinden Frankfurter Algemeine ise, Mesut Özil'in, Almanya Milli Takımı ve Bundesliga'ya tekrar dönmeyeceği açıklamasının alkışlarla karşılandığının altını çizdi. Gazete ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil kendisinin kim olduğunu dünyaya tekrar kanıtlayacağı ifadelerine yer verdi. Ayrıca gazete, Özil'in Azerbaycanlı kardeşlerine de teşekkür ettiğini belirtti.THE SUN: HAYAL GERÇEK OLUYORİngiliz The Sun Gazetesi de, "Hayal gerçek oluyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye imzayı attı. Özil, ailesi ile birlikte sevenlerini selamlayarak 67 numaralı forması ile poz verdi" ifadelerini kullandı.DAILY MAIL: ÖZİL, FENERBAHÇE İLE BAŞARILAR KAZANMAK İSTİYOR

Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail de, "Özil, Fenerbahçe ile başarılar kazanmak istiyor" başlığını kullandığı haberinde, Mesut Özil'in görkemli bir törenle Fenerbahçe'ye imza attığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender GÜNGÖR