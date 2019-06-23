Mesut Mestan: Kimsenin Bursaspor üzerinde hesabı olamaz

Bursaspor Kulübü'nde başkan Mesut Mestan yaptığı açıklamada, "Kimsenin Bursaspor üzerinde hesabı olamaz, kimseye de Bursaspor'u peşkeş çekmem" dedi. Mestan kongre öncesi oyuncu satışını engellemek içinse İstanbul'a gittiğini dile getirdi.

Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı Mesut Mestan, kongrenin Bursaspor camiasına hayırlı olmasını diledi. Kolay geçecek bir kongreyi zora soktuklarını belirten Mestan, "Bizim bir anayasamız var, anayasa kuralları çerçevesinde aday oldum. Bizim burada birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Beraber olmazsak zaten bizim bu takımı çıkarma şansımız yok. Kimsenin Bursaspor üzerinde hesabı olamaz, kimseye de Bursaspor'u peşkeş çekmem. Hiç kimsenin adamı olmadım, olmam da. Dik başlılığımdan herkes bilir, tuttuğumu koparırım" dedi.

Başkan Mestan, İstanbul'a iki kere futbolcu satışlarını engellemek için gittiğini belirtirken, bu durumun nedeninin ise Umut Meraş transferi için eski Bursaspor yönetiminin, Beşiktaş yönetimiyle görüşmesi olduğu öğrenildi. Mestan, "Yaptığım bir şeyin reklamını yapmam. Netice olarak o futbolcuyu sattırmadık, satmaktan vazgeçmedi, bugün ben de ibra etmedim. Makul şeyler yapsaydı ibra ederdim. Masumane yaptığı şeyler yok. Satılacak futbolcunun kararını nasıl alırsın sen, Bursaspor tarihinde böyle bir karar yok. Hepimizin fedakarlık yapması lazım. Kendi parasıdır, onun tasarrufundadır. Kimsenin alınterine, kimse karışamaz ama bu şekilde de çeyrek depo benzin var, bunu boşaltmaya kalkıyor. Bu ara nasıl gidecek? Reklamlar, stat hasılatı, federasyon gelirleri temlikli, gayrimenkule de temlik koyuyorsun. Nasıl yaşayacak bu kulüp? Para verdin güzel de 150 milyon lira zarara uğrattın, küme düşürdün. Bunu söyle. 2004 yılında takım küme düştüğünde Fikret Başkan alacaklarımı bırakıyorum dedi, 'Ben takımı düşürdüm, bedel ödemem lazım' dedi, gelinen noktaya bakar mısınız? İbra etmemek için can-ı gönülden elimi kaldırdım" diye konuştu.

Transfer ve teknik direktör görüşmelerinin sorulması üzerine ise başkan Mestan, Mehmet Altıparmak ile yüz yüze görüşüp anlaştığını ancak Altıparmak'ın belirsizlikten ötürü Akhisarspor ile anlaştığını belirtti. Bu hafta eski futbolcu Sebastian Frey'in ödemesinin bulunduğunu belirten Başkan Mestan, bu sorunu birlikte çözeceklerinin de altını çizerek, çok zor bir sürecin kendilerini beklediğini ifade etti.

Kaynak: DHA