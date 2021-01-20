"Mesut marka değerini artırır" diyen Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Hiçbir kulüp aşamaz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi spor yazarı Attila Gökçe'ye Fenerbahçe'nin dev transferi Mesut Özil'i değerlendirdi.

Başkan Özdemir futbol dünyasında büyük ses getiren transfer ile ilgili ilk kez konuşurken, sarı-lacivertli takımın dev transfer sonrası harcama limitini aşıp aşmayacağıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Attila Gökçe'nin yazısının öne çıkan noktaları şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e sordum Mesut'un gelişini. Başkan çok farklı bakıyordu.

Özdemir, "Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. Süper Lig maçlarının TV'den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Türkiye'nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler" diyerek Mesut'un transferine bakış açısını anlattı.

"DEMEK Kİ KARİYERİNİ BURADA BİTİRECEK"

Mesut'un sözleşme süresinin futbolu Türkiye'de bırakacağının sinyali olduğunu belirten TFF Başkanı, "Yapılan anlaşma 3,5 yıllık. Demek ki kariyerini burada sonlandıracak. Bu çok önemli bir karar. Varını yoğunu Türk futbolu için verecek. Genç futbolculara örnek olacak" şeklinde konuştu.

"MARKA DEĞERİNİ ARTTIRIR"

Türk asıllı Alman futbolcunun Türk futbolunun marka değerine yapacağı katkıya vurgu yapan Nihat Özdemir, "Mesut, hem sevdiği ata yurduna, hem de özlediği takımına kavuştu. Hem sportif, hem sosyal, hem de Süper Lig'in marka değerini artıran büyük bir olay. Başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"LİMİTLER AŞILAMAZ"

TFF Başkanı'na ara transfer döneminde limitlerin aşılıp aşılmadığını sordum. "Kesinlikle aşılmaz, aşılamaz" dedi ve ekledi: "Hiçbir kulübümüz limit aşımı yapmaz. Niye? Lisansları biz veriyoruz. Aşarlarsa lisans vermeyiz de ondan!"