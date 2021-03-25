Mesu Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda'yı 4-2 yenerek harika bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlıların heyecanına kulüp takımlarında beraber oynadıkları arkadaşları da ortak oldu. Beşiktaş'tan Josef de Souza, Trabzonspor'dan Marlon maç öncesi paylaşım yaparken goller geldikçe diğer isimlerden de paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, skor 3-0 geldikten sonra Türk bayraklı bir paylaşım yaptı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, Atatürk Olimpiyat Stadı'daki karşılaşmada Hollanda'yı 4 golle geçerek harika bir başlangıç yaptı.
YABANCILARDAN ARKADAŞLARINA DESTEK
Josef de Souza, Mesut Özil ve Felipe Melo sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ay-yıldızlılara destek verdi. Trabzonspor forması giyen Flavio ve Marlon da Türkiye - Hollanda maçını televizyon karşısında takip etti.