Mesu Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda'yı 4-2 yenerek harika bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlıların heyecanına kulüp takımlarında beraber oynadıkları arkadaşları da ortak oldu. Beşiktaş'tan Josef de Souza, Trabzonspor'dan Marlon maç öncesi paylaşım yaparken goller geldikçe diğer isimlerden de paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, skor 3-0 geldikten sonra Türk bayraklı bir paylaşım yaptı.