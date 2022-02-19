Messi sırtından bıçaklandı! Barcelona'dan ayrılmasının arkasından takım arkadaşı çıktı

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutmasının arkasındaki sır perdesi kalkıyor. Dünyaca ünlü yıldızın Katalan devine veda etmesinin arkasında takım arkadaşı Pique'nin olduğu iddia edildi.

AYRILIĞA PIQUE SEBEP OLDU İDDİASI

NTV Spor'un İspanyol El Pais gazetesindeki habere göre, Messi'nin ayrılığına takımın bir diğer yıldızı Pique neden oldu. Katalan savunmacı, Başkan Laporta ile görüştü. Bu görüşmede Pique, Barça için en iyi çözümün Messi ile sözleşme yenilemek değil, yolların ayrılması olduğunu söyledi. Pique, Messi olmazsa finansal fair play sorununun ortadan kalkacağını başkana iletti. İspanyol basını bu görüşmeyi, Pique'den Messi'ye ihanet olarak nitelendirdi.

Haberler.com - Spor