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Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'ye yeni sözleşme teklifinde bulunması bekleniyor. Arjantinli yıldız, sözleşme teklifini kabul etmezse kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

01.09.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:16

Barcelona'da Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının yankıları tüm hızıyla devam ediyor.

ESPN'in haberine göre; Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.

KADRO DIŞI KALABİLİR

Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euroyu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa iddiaya göre Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak.

Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.

Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Haber Yorumları (3)
SURİYE Lİ DEĞİLİM TÜRKİYE LİM: Messi kadro dışı kalsa ne olur bu adam istediği takımda istediği paraya oynar
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
YUH: artist sen kimsin lan 8 tane yemiş hala gözü dönük para peşinde messiymiş adamda bi utanma olur yuhhhhhhhh hemen kadro dışı bırakın gitsin ula sen barcada messi oldun yoksa sen kimsin la arjantin milli takımında ne yaptın? dünya kupası nerede? maradonanın donu olaman donuuuuuuuuu yuhhhh
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?? NE GÜLDÜM LA: dunyanin bir numarali topcusunu almadigi ödül kirmadigi rekor kalmamis topcuyu her halde fenerdeki yada gs yada bjk deki topcular sandin galiba ??????????
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