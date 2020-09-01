Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'ye yeni sözleşme teklifinde bulunması bekleniyor. Arjantinli yıldız, sözleşme teklifini kabul etmezse kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Barcelona'da Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının yankıları tüm hızıyla devam ediyor.

ESPN'in haberine göre; Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.

KADRO DIŞI KALABİLİR

Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euroyu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa iddiaya göre Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak.

Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.