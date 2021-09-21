Messi, boşu boşuna hocasını ateşe atmış! Pochettino kararında haklı çıktı

Lionel Messi, PSG-Lyon maçında son bölüme eşitlikle girilirken, hocası Mauricio Pochettino tarafından oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcu hocasına karşı verdiği tepkilerle dünya basınında gündemin zirvesine oturmuştu. Ancak Pochettino haklı çıktı.

48 SAAT SONRA KONTROL

Pochettino, sakatlığı sebebiyle Messi'yi oyundan aldığını ifade etse de eleştirilerden kurtulamamıştı. Ancak kulüpten yapılan açıklamada hoca aklandı. PSG'den yapılan bilgilendirmede "Lionel Messi'nin sol dizine aldığı darbenin ardından bu sabah çekilen MR'ında kemik kontüzyonu belirtileri doğrulandı. 48 saat sonra yeni kontrol yapılacak" ifadeleri yer aldı.

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