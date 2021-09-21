Messi, boşu boşuna hocasını ateşe atmış! Pochettino kararında haklı çıktı - Haberler Spor
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Messi, boşu boşuna hocasını ateşe atmış! Pochettino kararında haklı çıktı

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Fransız devi PSG'de Lionel Messi sakatlandı. Arjantinli starın Lyon maçında son bölümde aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı belirtildi. Messi'ye 48 saat sonra bir kontrol daha yapacak. PSG'nin yarın oynayacağı maçta Lionel Messi forma giyemeyecek.

Lionel Messi, PSG-Lyon maçında son bölüme eşitlikle girilirken, hocası Mauricio Pochettino tarafından oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcu hocasına karşı verdiği tepkilerle dünya basınında gündemin zirvesine oturmuştu. Ancak Pochettino haklı çıktı.

Messi'nin yaptığı tavır boşunaymış! PSG'nin hocası Pochettino, aklandı

48 SAAT SONRA KONTROL

Pochettino, sakatlığı sebebiyle Messi'yi oyundan aldığını ifade etse de eleştirilerden kurtulamamıştı. Ancak kulüpten yapılan açıklamada hoca aklandı. PSG'den yapılan bilgilendirmede "Lionel Messi'nin sol dizine aldığı darbenin ardından bu sabah çekilen MR'ında kemik kontüzyonu belirtileri doğrulandı. 48 saat sonra yeni kontrol yapılacak" ifadeleri yer aldı.

Messi, boşu boşuna hocasını ateşe atmış! Pochettino kararında haklı çıktı
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