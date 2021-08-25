Messi'nin transferini gölgede bırakacak! Manchester City, Jesus'un karşılığında Ronaldo'yu alacak

Manchester City, Tottenham forması giyen Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyordu ancak İngiliz golcü Londra ekibinde kalacağını açıkladı. City bunun üzerine rotasını dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya çevirdi. Bu transferi takasla bitirmek isteyen Premier Lig devi, Juventus'tan Jesus'un karşılığında Portekizli yıldızı isteyecek. Torino ekibi bu teklife sıcak bakarken transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceği belirtildi.

Juventus'la yolları ayırmak isteyen Cristiano Ronaldo, Premier Lig'e geri dönüyor. Ancak bu kez Portekizli yıldızın durağı tüm dünyaya adını duyurduğu Manchester United olmayacak. Dünyaca ünlü futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar'ın ezeli rakibi Manchester City'e gitmesi an meselesi.

RONALDO'NUN JUVENTUS YA DA MANCHESTER CITY DIŞINDA SEÇENEĞİ YOK

Tutto Sport'un haberine göre; Ronaldo ile yolları ayırmayı düşünen Juventus, Manchester City forması giyen Jesus'la Ronaldo'nun takas edilmesine sıcak bakıyor. Çizme ekibi böylece Portekizli yıldızın maaş yükünden kurtulmakla beraber Jesus ile onun yerini doldurmayı hedefliyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira da haberinde, Ronaldo için Juventus'ta kalmak ya da Manchester City'ye gitmek dışında seçenek olmadığını belirtti.