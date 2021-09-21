Messi'nin oyundan alınma nedeni belli oldu! Kendisi de şaşıracak - Haberler Spor
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Messi'nin oyundan alınma nedeni belli oldu! Kendisi de şaşıracak

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Lionel Messi, PSG taraftarı önünde çıktığı ilk maçta 76. dakikada oyundan alınınca şaşkınlık yaşamıştı. Ancak Fransız basınında takımın hocası Pochettino'nun, Messi'nin dizine aldığı darbe nedeniyle önlem amaçlı olarak oyundan aldığını yazdı. Messi'nin sakatlığa rağmen böyle bir tepki vermesi durumu şüpheli bir hale taşıdı. Fransız basınının takımın hocasını korumaya yönelik algı oluşturduğu iddiaları var. Yıldızlar topluluğunda yaşanan kaosların sayısı giderek çoğalıyor.

Psg, Messi'nin seyircilyle ilk kez buluştuğu maçta Parc des Princes Stadı'nda Olympique Lyon'u ağırladı. Paris devi zorlanarak da olsa bu karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Daha ilk maçtan kaos doğdu.

Messi'nin oyundan alınma nedeni belli oldu! Kendisi de şaşıracak

Messi, 76. dakikada oyundan alındı. Mauricio Pochettino tarafından oyundan alınan Arjantinli yıldız yedek kulübesine doğru yürüdüğü sırada yüz ifadesinde şaşkınlığını gizleyemedi. Hocasına uzun süre tepkili şekilde bakış attı.

RMC, yaptığı haber de Messi'nin durumu ile ilgili detaylara yer verdi. PSG teknik direktörü Pochettino, Lionel Messi'yi dizine aldığı darbe nedeniyle önlem amaçlı oyundan çıkardı. Yine L'Equipe'te yer alan habere göre ise Pochettino'nun önlem amaçlı oyundan çıkardığı Lionel Messi, son idmana topallayarak geldi ve günü tedaviyle geçirdi. Messi'nin sol dizinin durumu için yarın değerlendirme yapılacak.

Messi'nin oyundan alınma nedeni belli oldu! Kendisi de şaşıracak

Bu haberin ardından dünya basını da bu konuyu gündemine taşıdı. Messi sakatlığının farkındaysa "hocasına neden herkesin gözü önünde tepki gösterdi?" tartışması doğdu. Messi ve Pochettino'nun yıldızının barışmadığına dair söylentiler var. Daha sezonun başındayken yıldızlar topluluğu PSG'de yaşanan peş peşe kaoslar, gelecek için endişe yarattı. Mbappe de Messi'nin gelişiyle takımdan ayrılmak istemişti.

Messi'nin oyundan alınma nedeni belli oldu! Kendisi de şaşıracak
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