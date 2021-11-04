Messi'nin İdolü ve Valencia'nın İkonu: Pablo Aimar - Haberler Spor
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Messi'nin İdolü ve Valencia'nın İkonu: Pablo Aimar

Dugout - Haberler | Spor

Valencia tarihinin en önemli oyuncularından Pablo Aimar'ın İspanyol ekibin formasıyla en iyi anlarına birlikte göz atalım. 2002'de Lionel Messi'ye idolü sorulduğunda Arjantinli yıldız Pablo Aimar cevabını vermişti.

Valencia tarihinin en önemli oyuncularından Pablo Aimar'ın İspanyol ekibin formasıyla en iyi anlarına birlikte göz atalım. 2002'de Lionel Messi'ye idolü sorulduğunda Arjantinli yıldız Pablo Aimar cevabını vermişti.

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