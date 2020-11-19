Messi ithamlardan dolayı isyanda: Barcelona'daki sorun olarak görülmekten bıktım
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Messi ithamlardan dolayı isyanda: Barcelona'daki sorun olarak görülmekten bıktım

19.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:09

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, Katalan ekibindeki sorunun kendisi olarak görülmesine isyan etti. Messi yaptığı açıklamada, "Kulüpte her zaman her sorunun kaynağı olarak görülmekten artık bıktım" ifadelerini kullandı.

Barcelona yıldızı Lionel Messi, kulüpteki sorunlarda ilk akla gelen isim olmasına tepki gösterdi.

Son olarak Antoine Griezmann'ın menajerinin, 33 yaşındaki yıldızı eleştiren sözleri Messi için bardağı taşıran son damla oldu.

"ARTIK BIKTIM"

Arjantinli on numara oyuncusu açıklamasında; "Kulüpte her zaman her sorunun kaynağı olarak görülmekten artık bıktım." dedi.

"MESSI HER ŞEYİ KONTROL EDİYOR"

Antoine Griezmann'ın menajeri Eric Olhats, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Griezmann, Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir yere geldi. O bir hükümdar ve Griezmann'ın gelmesini iyi karşılamadı. Oyuncum onunla bir sorunu olmadığını defalarca söyledi ama tersini hiç duymadım. Barça'da ya Messi'yle birliktesindir ya da onun karşısındasındır." dedi.

Messi ithamlardan dolayı isyanda: Barcelona'daki sorun olarak görülmekten bıktım
Haber Yorumları (1)
XMEN: Bu kadar büyük olursan, elbet birilerine hükmedeceksindir. King Messi. . .
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