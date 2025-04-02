Denizlispor, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?

MESSİ DENİZLİSPOR'A MI GİDİYOR?

3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor, 1 Nisan şakası olarak dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin kulübe transfer olduğu paylaşımı yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: Ailemize hoş geldin Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!

Paylaşımın devamı şu şekilde:

'İmza töreninde konuşan Messi: "Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00'te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım!"