Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?
3. Lig ekibi Denizlispor'un Lionel Messi paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?
Denizlispor, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?
MESSİ DENİZLİSPOR'A MI GİDİYOR?
3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor, 1 Nisan şakası olarak dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin kulübe transfer olduğu paylaşımı yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: Ailemize hoş geldin Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!
Paylaşımın devamı şu şekilde:
'İmza töreninde konuşan Messi: "Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00'te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım!"