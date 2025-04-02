Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?

Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig ekibi Denizlispor'un Lionel Messi paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?

Denizlispor, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?

MESSİ DENİZLİSPOR'A MI GİDİYOR?

3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor, 1 Nisan şakası olarak dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin kulübe transfer olduğu paylaşımı yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: Ailemize hoş geldin Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!

Messi Denizlispor'a mı gidiyor? Messi Denizlispor olayı nedir?

Paylaşımın devamı şu şekilde:

'İmza töreninde konuşan Messi: "Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00'te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım!"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.